Polícia Militar realiza operação contra narcotráfico na região Norte de Suzano

Policiais do Canil Setorial realizaram ações contra o narcotráfico, em especial na região Norte de Suzano. Os alvos foram no Cidade Boa Vista e Jardim Alterópolis. Apesar de nenhum traficante ser preso, os agentes conseguiram apreenderam mais de 1,5 quilo em entorpecentes (crack, cocaína, maconha e lança perfume).

A primeira ação dos policiais foi na Estrada do Marengo, no Cidade Boa Vista. Denúncias indicaram que traficantes estariam agindo em um terreno baldio. As buscas foram realizadas em um ponto habitualmente frequentado por dependentes químicos.

Os cães Judá, Athos e a cadela Zoe farejaram a região. Na ocasião, 267 porções de cocaína, 230 de maconha, 190 de crack, além de seis frascos com lança perfume foram encontrados, o que totalizou mais de 1,5 kg de drogas. Segundo os policiais, essa é a primeira operação da labradora Zoe.

Segunda ação

O segundo caso foi na Avenida Presbítero Eliezer, no Jardim Alterópolis. Policiais faziam rondas na área externa de uma escola, quando observaram um buraco na parede da instituição. Ao verificarem, os agentes flagraram dois indivíduos fugindo.

Buscas foram realizadas, contudo, os suspeitos escaparam. No entanto, os policiais encontraram 40 porções de cocaína. As duas ocorrências foram registradas no 2º Distrito Policial (DP) do Jardim Boa Vista.