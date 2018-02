Polícia Militar realiza operação de combate a jogos de azar no Marengo

O 35º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (BPM/M) realizou nesta quarta-feira (31) uma operação de combate a jogos de azar, na região do Marengo, divisa entre Itaquaquecetuba e Suzano. O foco da ação foi o de apreender máquinas caça-níqueis instaladas em estabelecimentos comerciais. Segundo o tenente-coronel, Anderson Caldeira Lima, a região também foi alvo de ações contra crimes, como tráfico de drogas, roubos e furtos.

Ao todo, cinco estabelecimentos foram fiscalizados nos bairros Marengo, Parque Scaffid, Jardim Celeste e Parque Macedo. Em cada comércio, a polícia apreendeu duas máquinas caça-níqueis. Além disso, os policiais recolheram cadernos com a contabilidade do lucro promovido pelos jogos de azar.

Ao DS, Caldeira frisou que o Marengo, bairro de divisa com Suzano, é uma região em que atua vários tipos de quadrilhas. Os crimes vão desde jogos de azar ao tráfico de drogas. “Programamos diversas ações para esta região. Focando em várias vertentes de crimes, como o desordem, quando os famosos bailes funks são promovidos. E, até mesmo, o de combater as feiras do rolo, que geralmente há itens oriundos de furtos ou roubos”, frisou.