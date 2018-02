Polícia Militar realiza operação 'Força Metropolitana Simultânea' em Suzano e Itaquá

O 32º e 35º Batalhão da Polícia Militar (BPM/M) realizam nesta quinta-feira (22) operações simultâneas, em Suzano e Itaquaquecetuba. As ações contam com reforço de policiais do 17º Batalhão, de Mogi das Cruzes. A ação iniciou às 6 horas e deve encerrar durante a tarde. O balanço oficial das atividades deverá ser divulgado na sexta-feira (23).

A ação foi batizada como ‘Força Metropolitana Simultânea’, já que o mesmo tipo de atividade é desenvolvido paralelamente em outra cidade. A operação buscou reduzir índices criminais, principalmente roubo de carga; latrocínio (roubo seguido de morte); e roubo e furto de veículos.

Ao todo, foram 100 policiais militares (PMs) e 40 viaturas, incluindo Força Tática, Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) e Canil, além dos veículos de Patrulha. O efetivo empenhado para a operação se concentrou na Praça das Flores. De lá, os policiais seguiram para pontos específicos das duas cidades.

Histórico

Este tipo de operação simultânea tem histórico positivo quanto a presença da polícia nas ruas. A última ação realizada chegou a abordar quase mil pessoas. Em Itaquá, por exemplo, o helicóptero Águia da PM chegou a prestar apoio nas buscas pela cidade.

A ação foi realizada das 6 às 14 horas.