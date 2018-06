Polícia militar realiza operação para coibir roubos e furtos na região

A Polícia Militar (PM) desencadeou nesta quinta-feira (21) a operação “Força Metropolitana”. A ação visa coibir roubo de carga, veículos e o furto de veículos. A atividade é realizada em todas cidades do Alto Tietê, que são atendidas pelos batalhões 17º, 32º e 35º. O balanço das atividades pode ser divulgado ainda durante à tarde de hoje.

Na região do 32º - Suzano, Poá e Ferraz de Vasconcelos -, o efetivo empenhado se concentrou, por volta das 7 horas, em frente à Igreja Matriz, na Praça João Pessoa. De lá, os policiais se espalharam para pontos estratégicos nestas três cidades. Pontos de bloqueio foram montados em locais de maior movimento de veículos.

Além disso, foram intensificadas as patrulhas em regiões com índices elevados de crimes, bem como de outros delitos, que persistem em se manter como o tráfico de drogas.

De acordo com a PM, na área do 32º, ao menos, 100 policiais participam da operação, de forma direta ou indiretamente. Destes, 40 foram alocados para ficarem especificamente na ação. Os demais são do efetivo fixo de cada região.

Participam da “Força Metropolitana” policiais do Canil Setorial, Força Tática, Rádio Patrulha e Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas).