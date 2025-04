Polícia Militar realiza simulado em Suzano sobre roubo a carro-forte

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, acompanhou nesta quarta-feira (23/04) o primeiro de dois simulados de roubo a carro-forte realizados pela Companhia de Força Tática do 32º Batalhão de Polícia Militar, responsável pelo policiamento em Suzano, Poá e Ferraz de Vasconcelos.

A ação ocorreu na rua Masanosuke Shibata e mobilizou 25 policiais e quatro viaturas da corporação, além de recursos tecnológicos de ponta como drones para rastreamento de suspeitos em locais de difícil acesso.

O segundo exercício está previsto para ocorrer nesta quinta-feira (24/04), com a mesma estrutura e foco tático. O objetivo dos simulados é padronizar técnicas de resposta a ocorrências de alta complexidade, garantindo a segurança da população e a eficiência das forças policiais diante de cenários de extremo risco, como ataques a carros-fortes.

O treinamento tem caráter preventivo e busca aprimorar a integração entre os órgãos de segurança, otimizando o tempo de resposta e a coordenação das equipes em situações reais. A ação desta quarta-feira contou ainda com a participação da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, que mobilizou duas viaturas e quatro agentes para garantir a fluidez no entorno da operação, e também do Corpo de Bombeiros, que atuou no socorro às “vítimas” da simulação.

Durante o exercício, as equipes simularam uma tentativa de assalto a um veículo que transportava valores, com abordagem armada e fuga dos criminosos. Um dos destaques foi a utilização de um drone tático para localizar suspeitos em uma área de mata fechada, recurso que permite acompanhar os movimentos dos infratores sem expor os policiais ao risco de emboscadas. A atividade também contou com as presenças do comandante do 32º Batalhão, tenente-coronel Evandro Clementino Mendes, e do vereador Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse.

O secretário destacou a relevância do treinamento para a segurança da região. “Esse tipo de simulado é fundamental para que nossas forças estejam preparadas para agir com precisão em situações críticas. A integração entre a nossa Guarda Civil Municipal, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e os agentes de trânsito mostra a força do trabalho conjunto em prol da segurança da população”, afirmou.

Balbino também reforçou a importância da tecnologia nos treinamentos. “O uso do drone, por exemplo, é uma ferramenta que amplia a nossa capacidade de resposta sem colocar a vida dos agentes em risco. É uma inovação que deve fazer parte da rotina operacional”, avaliou.