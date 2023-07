Polícia Militar recupera 17 celulares, três motos e apreende adolescente em Ferraz

Policiais militares do 32° Batalhão de Polícia Militar apreenderam um adolescente de 15 anos por roubo e receptação na manhã desta quinta-feira (13) na região da Vila Alayde, em Ferraz de Vasconcelos.

Segundo a Polícia, o adolescente estava com um outro homem e, ao verem os militares, ambos decidiram fugir em direções opostas. O menor correu em direção a um terreno e o outro indivíduo conseguiu fugir pela Rua Fernando Silvino de Carvalho.

O menor foi detido e, ao ser revistado, nada foi encontrado. Os militares, então, decidiram fazer uma varredura no terreno até chegarem a uma residência alugada. Lá, eles encontraram uma mochila com 17 aparelhos celulares, um relógio e uma arma falsa.

Em outro ponto da casa, na cozinha, os militares localizaram três motocicletas – todas roubadas.

A ocorrência foi registrada como roubo e receptação na Delegacia de Ferraz de Vasconcelos.

Duas vítimas que tiveram seus aparelhos roubados compareceram ao distrito e reconheceram o adolescente como um dos autores do delito.

Os demais aparelhos seguirão apreendidos para exames periciais e, depois, serão restituídos aos proprietários. O mesmo deve acontecer com as motocicletas que estavam no imóvel. Já a arma falsa foi apreendida.

Outro caso

A Polícia Militar deteve dois indivíduos - um homem de 18 anos e um adolescente de 16 anos - por roubo de motocicleta em Ferraz de Vasconcelos. A detenção aconteceu por volta das 23h40 da última quarta-feira (12).

Segundo a Polícia, uma denúncia apontou que eles estavam roubando na região dos bairros Santo Antônio e São Francisco. Ambos foram abordados na Rua Mendes.

A moto usada por eles era roubada no último dia 10. O homem e o adolescente foram detidos e a motocicleta foi restituída à proprietária.