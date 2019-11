Polícia Militar recupera carga de cigarros avaliada em mais de R$ 20 mil

A Polícia Militar recuperou uma carga de cigarros roubada e um carro, na quarta-feira, 6, na Rua Toledo, Vila Arizona, em Itaquaquecetuba. Os responsáveis pelo assalto continuaram foragidos. Uma investigação foi aberta para tentar identificar os criminosos.

Segundo a polícia, as buscas haviam sido iniciadas após a notícia do roubo a um motorista e o ajudante. As vítimas transportavam, em um Fiat Fiorino, uma carga diversa, com cigarros e outros produtos.

Em seguida, a polícia recebeu informações de que a carga desse veículo tinha sido abandonada em um terreno, na Vila Arizona. E que os bandidos poderiam ainda estar pelo local. No local indicado, os policiais localizaram diversas caixas com maços de cigarro.

As buscas aos criminosos, porém, não tiveram um resultado esperado. Ninguém foi localizado. Apesar disto, a polícia ainda encontrou o furgão roubado. Ainda de acordo com a PM, a carga roubada estava avaliada em aproximadamente R$ 20 mil.

Agora, o caso segue para investigação. O caso será analisado pela Delegacia Central da cidade.