Polícia Militar recupera celular furtado em Suzano

Policiais Militares do 32° Batalhão abordaram um indivíduo, 22 anos, na Rua Pindorama, no Jardim Revista, em Suzano, e recuperaram um celular furtado na última quarta-feira (13), por volta das 14 horas.

Durante a abordagem, os policiais decidiram consultar o número de IMEI do telefone celular que o homem portava e constataram que havia sido furtado em março deste ano.

O abordado, por sua vez, alegou que adquiriu o telefone há cerca de um ano pelo valor de R$ 300 e que pagou mais R$ 150 para desbloquear.

Mesmo confrontado com a data do registro do furto, o indivíduo manteve sua versão.

A ocorrência foi registrada no distrito policial de Suzano onde o aparelho foi apreendido e o abordado liberado depois de ser ouvido no boletim de natureza averiguação de receptação.