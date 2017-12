Polícia Militar recupera celulares roubados de Lojas Americanas de Ferraz

Depois de um assalto nas Lojas Americanas, no Centro de Ferraz de Vasconcelos, a Polícia Militar (PM) conseguiu recuperar todos os produtos roubados. Ao todo, 37 celulares foram restituídos a empresa. A carga avaliada em R$ 25 mil tinha sido levada por três bandidos, que conseguiram fugir.

A unidade das Lojas Americanas fica localizada na Avenida Brasil. O roubo ocorreu durante a noite desta segunda-feira (4). Os PMs faziam o patrulhamento na Avenida Quinze de Novembro, quando souberam do crime. A polícia seguiu sentido à Estação Antônio Gianetti Neto. Esta seria a direção na qual as vítimas mencionaram que os três suspeitos fugiram num Fiat Palio.

Buscas se iniciaram na região, porém, a polícia recebeu informação de que um dos celulares estava com o sistema de rastreamento ligado. A localização acusou que os bandidos seguiam pela Avenida Governador Jânio Quadro, com a Rua Tio Patinhas, no Parque Dourado.

Em seguida, o veículo apontado na denúncia foi localizado. Mas os bandidos haviam fugido. O paradeiro deles ainda é incerto. Segundo a polícia, os suspeitos abandonaram uma mochila a qual continham os telefones celulares e R$ 843.

Ainda de acordo com a PM, o veículo localizado tinha sido vendido em 2014. Até o momento, a polícia não tem pistas sobre o paradeiro dos autores do roubo.