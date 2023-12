Polícia Militar recupera moto furtada e prende suspeito com réplica de arma em Suzano

O 32° Batalhão da Polícia Militar prendeu um homem, de 21 anos, suspeito de furtar uma moto e portar uma réplica de arma, na noite desta segunda-feira (18), por volta das 20 horas, no bairro Jardim Revista, em Suzano.

Os policiais abordaram o suspeito que tentou fugir, mas sem sucesso, após cair com a moto. Antes de ser pego o homem tentou esconder a réplica da arma.

A ocorrência foi registrada no Distrito Policial e o simulacro e a moto foram apreendidos.