Polícia Militar recupera moto roubada e apreende arma de fogo em Suzano

A Polícia Militar de Suzano localizou, na madrugada desta terça-feira (8), uma moto roubada e uma arma de fogo nas proximidades da Rua General José Galetti, no Jardim Nazareth, em Suzano.

Os policiais estavam a caminho de uma ocorrência por volta da 00h30 quando notaram a aproximação da motocicleta conduzida por um indivíduo que, antes de cruzar com a viatura, estacionou próximo a uma praça e deixou o local rapidamente.

Diante da atitude do suspeito, os policias decidiram averiguar os sinais identificadores da moto, uma Yamaha Crosser, e constataram que ela havia sido roubada no dia 21 de julho deste ano na Rua Benjamin Constant, no Centro de Suzano.

Em uma varredura no perímetro, os militares localizaram também a chave da moto e um revólver calibre 32 municiado com quatro cartuchos, escondidos em um bloco próximo a um dos bancos da praça.

A ocorrência foi apresentada no distrito policial onde a motocicleta foi restituída ao proprietário e a arma de fogo e munições apreendidas para serem periciadas.