Polícia Militar recupera motos roubadas em arrastão e prende dois em Itaquá

A Polícia Militar (PM) recuperou, nesta sexta-feira (7), três motocicletas que foram roubadas durante um arrastão, em Itaquaquecetuba. Dois suspeitos foram presos.

Segundo o Boletim de Ocorrência (B.O), policiais militares receberam uma informação sobre uma motocicleta roubada e, de imediato, uma equipe iniciou o patrulhamento. Pela Estrada do Perobal, os agentes viram, aproximadamente, seis motocicletas em alta velocidade na contramão. Uma perseguição foi iniciada.

Durante a fuga, dois suspeitos caíram na Estrada da Ligação e foram abordados. Nada de ilícito foi encontrado com os suspeitos. Os demais policiais foram informados sobre o destino das demais motocicletas.

Uma delas foi localizada na Estrada São Miguel Arcanjo, enquanto a outra foi encontrada na Rua das Flores. Os suspeitos e os veículos recuperados foram conduzidos à Delegacia de Itaquaquecetuba, onde duas vítimas estavam. No local, uma delas reconheceu seu capacete, que estava com um dos suspeitos, enquanto outra reconheceu um dos detidos como o autor do roubo de sua moto. Ambos permaneceram presos.