Polícia Militar recupera veículo furtado e apreende plantas de maconha em Ferraz

Policiais do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano detiveram um homem, de 33 anos, acusado de receptação de veículo furtado e por manter cultivo de plantas de maconha no quintal da residência, em Ferraz de Vasconcelos.

O caso ocorreu na manhã da última quinta-feira (26), por volta das 11h40.

Os policiais receberam informações sobre um suspeito que guardava um automóvel ilícito com as placas trocadas em sua garagem. Além disso, na denúncia, apontava que o homem também plantava maconha no quintal da residência, situada na Avenida Lourenço Paganucci, bairro Vila Maria Rosa.

A equipe policial localizou o suspeito e questionou sobre a existência do veículo. O indivíduo disse aos policiais que um amigo, na qual só o identificou por apelido, havia deixado o automóvel em sua garagem pois estava com um dos pneus furado.

Durante a vistoria os agentes encontraram uma chave micha na ignição e uma sobre o painel do carro. As placas que ostentava não atendiam às especificações do Detran e correspondiam a outro automóvel da mesma marca e modelo.

Os policiais consultaram os sinais identificadores e constataram que havia sido furtado no último dia 08 na zona leste de São Paulo.

A equipe fez uma varredura no perímetro e encontraram quatro plantas de maconha de pequeno porte cultivadas em um vaso sanitário.

A ocorrência foi registrada no distrito policial onde o infrator permaneceu preso por receptação e será investigado com base na lei antidrogas. O veículo foi restituído ao proprietário.