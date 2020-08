Polícia Militar Rodoviária recupera carro roubado e prende três suspeitos em Itaquá

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) prendeu um suspeito e apreendeu outros dois adolescentes por roubo de carro na Rodovia Ayrton Senna (SP-70), no trecho de Itaquaquecetuba. Com eles, também foram recuperados pertences das vítimas. O caso foi registrado no domingo (16).

Por volta das 22h35, um carro trafegava pela rodovia, quando ao realizar o retorno do quilômetro (km) 34, três suspeitos o roubaram. Segundo um casal, vítimas do crime, os suspeitos estavam armados. Além disso, o casal informou que foram levados pertences.

Durante patrulhamento pela Estrada do Bonsucesso, uma equipe da polícia avistou três suspeitos estacionando um veículo com as mesmas características relacionadas ao roubo. Os suspeitos caminharam so sentido bairro Pequeno Coração. No entanto, a equipe conseguiu abordá-los. Os suspeitos estavam com os pertences das vítimas e, em seguida, confessaram o crime.

Os suspeitos foram levados para a Delegacia de Itaquaquecetuba. No local, o casal reconheceu os assaltantes, que permaneceram presos.