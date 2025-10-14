Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 14/10/2025
Polícia

Polícia mobiliza operação em Poá para combater adulteração de bebidas

Ação cumpre 20 mandados de busca e integra os esforços da força-tarefa do Governo de SP para combater casos de intoxicação por metanol

14 outubro 2025 - 09h29Por Fernando
a operação tem como objetivo localizar e apreender produtos, maquinários, insumos para produção de bebidas, além de celulares, documentos e outros objetos que possam auxiliar nas investigaçõesa operação tem como objetivo localizar e apreender produtos, maquinários, insumos para produção de bebidas, além de celulares, documentos e outros objetos que possam auxiliar nas investigações - (Foto: Divulgação/Governo de SP)

A Polícia Civil de SP deflagrou, nesta terça-feira (14), a Operação Poison Source (Fonte do Veneno), para desmantelar uma rede criminosa envolvida na produção e comercialização de bebidas alcoólicas adulteradas. A ação aconteceu em oito cidades, incluindo Poá, e contou com 150 agentes.

Coordenada pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), por meio da 1ª Delegacia de Investigações sobre Furtos e Roubos de Veículos da Divecar, a operação visa localizar e apreender produtos, maquinários, insumos para produção de bebidas, além de celulares, documentos e outros objetos que auxiliem na identificação dos envolvidos e na comprovação das atividades ilícitas. 

Ao todo, foram expedidos 20 mandados de busca e apreensão. Sete serão cumpridos em endereços na capital e o restante em Santo André, Poá, São José dos Campos, Santos, Guarujá, Presidente Prudente e Araraquara.

Segundo a delegada que coordena a operação, Leslie Caran Petrus, as investigações se iniciaram a partir de um flagrante que ocorreu há cerca de 10 dias. Na ocasião, um dos maiores fornecedores de bebidas falsificadas do Brasil foi detido. “Ele vendia garrafas com rótulos, tampinhas intactas e lacres, praticamente impossível de identificar a falsificação. Depois, descobrimos quem adquiriu esses produtos e estamos indo atrás deles hoje”, explicou a policial.

As investigações correm sob segredo de justiça e os resultados da ação serão divulgados ao longo do dia.

Gabinete de crise contra contaminação por metanol

Para intensificar as ações contra a contaminação por metanol, o Governo de São Paulo instaurou um gabinete de crise no dia 30 de setembro. A força-tarefa do gabinete de crise é composta pelas secretarias da Saúde, Segurança Pública, Fazenda e Justiça, e também envolve a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Comunicação e as vigilâncias sanitárias municipais. Entre as ações coordenadas, está a interdição cautelar de estabelecimentos suspeitos de comercialização de bebidas fraudadas e o recolhimento de garrafas para perícia.