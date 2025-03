Polícia Municipal de Itaquá apreende entorpecentes e prende integrante de quadrilha

A Polícia Municipal de Itaquaquecetuba deflagrou, entre a noite de quinta (6) e a madrugada desta sexta-feira (7), a Operação Tráfico Zero, que resultou na prisão de uma mulher, apreensão de quase 700 entorpecentes e de uma plantação de maconha.



A ação foi realizada em diversos pontos da cidade buscando combater o tráfico de drogas e deter membros de grupos especializados no comércio ilegal de substâncias.



No Monte Belo, os policiais prenderam uma mulher vendendo drogas. A suspeita, que já era monitorada pela polícia, é considerada membro de uma quadrilha do tráfico. Com ela, foram apreendidas 197 porções de entorpecentes e R$ 64, além de um celular usado nas transações criminosas.



No Jardim Miray, foram encontrados 110 pacotes de cocaína, maconha e crack, além de R$ 110 em dinheiro. Outros locais também foram alvo da operação, como o Recanto Mônica, onde uma mochila com 136 porções de drogas foi encontrada.



Em uma viela do Jardim Celeste, conhecida por ser ponto de venda de drogas, foram apreendidas 126 porções em uma sacola abandonada. No Marengo, outros 129 pacotes de drogas foram localizados.



Já no Jardim Lucinda, os policiais encontraram dois pés de maconha pesando cerca de 1 kg sendo cultivados em uma área de mata. As plantas estavam saudáveis, o que indica uma operação de cultivo com intenção de abastecer o tráfico local.



“A ação é um reflexo do empenho da nossa corporação em proteger a população e desarticular quadrilhas que promovem a violência na cidade. A Polícia Municipal está comprometida com a segurança e continuará atuando de forma contundente no enfrentamento ao tráfico de drogas”, afirmou o secretário de Segurança, Anderson Caldeira.



Todos os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia Central, onde os casos foram registrados e a mulher presa permanece à disposição da Justiça.



"Essa operação é um exemplo do trabalho comprometido e incansável da Polícia Municipal, que está sempre atenta e pronta para combater práticas criminosas. Vamos continuar focados em garantir a segurança e o bem-estar da população", completou o prefeito Eduardo Boigues.