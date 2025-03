Polícia Municipal de Itaquá deflagra operação em apoio às forças de segurança de Suzano e Mogi

A Polícia Municipal de Itaquaquecetuba, em parceria com as forças de segurança de Suzano e Mogi das Cruzes, deflagrou, na noite de quinta-feira (13), a Operação Divisa Azul.



A ação conjunta teve por objetivo fortalecer o policiamento nas áreas limítrofes, mobilizando cerca de 80 agentes e 35 viaturas para garantir maior presença policial nos bairros de divisa, conhecidos como tríplice fronteira, no combate a crimes como tráfico de drogas e furtos.



Em Itaquá, mais de dez bairros foram percorridos com 46 abordagens a suspeitos, o que resultou na apreensão de 690 entorpecentes, além da quantia de R$ 1.243,00 em espécie do tráfico de drogas. Os agentes também coletaram anotações sobre a movimentação do tráfico, dois celulares e removeram dois veículos ao pátio.



O prefeito Eduardo Boigues destacou a importância da ação para coibir a criminalidade na região. “A segurança da população é prioridade e ações integradas como a Operação Divisa Azul demonstram a força do trabalho conjunto. A presença das forças policiais nas áreas de divisa é essencial para prevenir crimes e reforçar a sensação de segurança.”



O secretário de Segurança Urbana, Anderson Caldeira, também ressaltou o impacto positivo da iniciativa. “É um dia histórico para o Alto Tietê. O patrulhamento intensificado e as abordagens estratégicas têm um papel fundamental no enfrentamento à criminalidade”, disse.



Os casos foram registrados na Delegacia Central de Itaquaquecetuba. A Polícia Municipal atende a população pelo 153.