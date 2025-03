Polícia Municipal de Itaquá estoura casa bomba e apreende 7,5 mil entorpecentes

A Polícia Municipal de Itaquaquecetuba descobriu, na quinta-feira (20), uma casa bomba na Vila Ferreira. No local, que era usado para armazenamento e comercialização de entorpecentes, foram apreendidas 7.586 porções de drogas, 10kg de cocaína em sacos plásticos e R$ 5.788,00 em dinheiro oriundo do tráfico.

A operação teve início a partir de uma denúncia anônima, que levou os agentes até o local, onde encontraram uma moto estacionada em frente ao imóvel que, após verificação, foi identificada como produto de furto em Ferraz de Vasconcelos, ocorrido na noite anterior.

Com o portão entreaberto, a equipe iniciou as buscas no imóvel e logo encontrou sacos plásticos contendo entorpecentes. Durante a investigação, os agentes também descobriram um compartimento secreto no chão, onde estavam armazenadas mais drogas. A ação foi registrada na Delegacia Central.

“A atuação rápida da Polícia Municipal, com o apoio de uma denúncia anônima, permitiu a desarticulação de mais um ponto de venda de drogas, evitando que mais entorpecentes chegassem às ruas", destacou o secretário de Segurança Urbana, Anderson Caldeira.

"O tráfico de drogas é uma das maiores ameaças à segurança pública e vamos continuar intensificando as operações para tirar essas quadrilhas das ruas”, completou o prefeito Eduardo Boigues.