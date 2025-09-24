Polícia prende 20 pessoas por falsificar cerveja em Ferraz

Onze homens e nove mulheres foram presos por adulteração de cerveja, nesta terça-feira (23), em uma chácara na Avenida do Paiol, em Ferraz de Vasconcelos. A ação apreendeu veículos, materiais usados para falsificação e cervejas adulteradas. Os suspeitos faziam parte de uma linha de produção para alterar os rótulos das bebidas.

Segundo a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de Santo André, uma equipe do setor de investigação do núcleo Pró-Carga, com apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE), cumpriu um mandado de busca e apreensão de uma investigação de receptação de bebidas alcoólicas. O inquérito aponta que as bebidas haviam sido subtraídas em Ribeirão Pires e Mauá e distribuídas em Santo André.

No local, vinte suspeitos foram flagrados no processo de adulteração das cervejas, trocando rótulos, tampas e substituindo o conteúdo original sem controle sanitário.

Na operação, foram apreendidos quatro veículos: um micro-ônibus, uma caminhonete, uma van e um furgão; 432 caixas de cerveja com garrafas e rótulos da Skol, 486 caixas de cerveja Belco, 16 caixas com garrafas cheias e rótulos Skol, 46 caixas com vasilhames vazios, e oito caixas com tampas de cinco marcas de cerveja.

Além disso, foram apreendidas cinco prensas manuais em funcionamento, uma prensa manual quebrada, uma empilhadeira, um carrinho de paletes, um carrinho de mão, 14 barris vazios de chopp, um cilindro de gás de 23 quilos, seis barricas de cola, uma máquina de passar cartão, uma impressora portátil e dois cadernos com anotações.

O caso foi registrado na Delegacia de Santo André e os suspeitos autuados por adulteração de produtos alimentícios/bebidas alcoólicas, crime contra as relações de consumo e associação criminosa.