Polícia prende ajudante de pedreiro por suspeita de tráfico em Ferraz

Um ajudante de pedreiro foi preso sob a suspeita de tráfico de drogas, em Ferraz de Vasconcelos. O caso aconteceu na Rua Tito Temporim, no Jardim Temporim. Ao todo, a polícia apreendeu mais de 180 porções entre crack e cocaína, sete papelotes de maconha, uma balança de precisão, além de mil pinos vazios utilizados para armazenar entorpecentes.

A ocorrência ocorreu na noite desta segunda-feira (6). A Polícia fazia o patrulhamento no bairro, quando suspeitou de um indivíduo. Em seguida, os policiais localizaram 15 pinos contendo cocaína. Na ocasião da abordagem, o suspeito confessou vender drogas no local há mais de uma semana.



A Polícia continuou questionando-o por suspeitar de que havia mais entorpecentes escondidos. Assim, o homem disse que buscava o narcótico num terreno baldio, localizado na Rua Floreal, no Jardim São José.



Nesta busca, os policiais encontraram sacolas as quais continham tinham 174 cápsulas, entre crack e cocaína, além de itens usados para pesagem e embalo de drogas.



Ainda segundo a Polícia, o suspeito não quis dar detalhes de quem era o responsável por abastecê-lo com drogas. O caso foi encaminhado e registrado na Delegacia Central de Ferraz.