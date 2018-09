Polícia prende suspeito de esfaquear e matar jovem enquanto jogava videogame

Dois dias após esfaquear e matar o estudante Lucas de Brito Vieira, de 19 anos, o suspeito de mata-lo foi preso pela Polícia Militar. Ele estava foragido desde o dia do crime, porém, foi encontrado após denuncia anônima.

De acordo com a policia, o indivíduo, de 21 anos, foi preso depois que a população o viu retornando à casa dos pais, palco do ataques em que terminou na morte de Vieira enquanto jogava videogame com o amigo.

Os policiais fizeram questionamentos quanto à morte violenta. No entanto, o suspeito ficou quieto o tempo todo. Disse apenas que não gostaria de nenhum contato.

Familiares do suspeito, porém, afirmam que ele mudou o comportamento, após se tornar dependente químico.

Entenda o caso

O estudante Lucas de Brito Vieira, de 19 anos, foi esfaqueado e morto enquanto jogava videogame com um amigo, no Jardim Carolina, em Itaquaquecetuba.

Além de matar Vieira, o suspeito esfaqueou o próprio irmão, que tentou salvar o amigo.