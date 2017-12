Polícia prende ‘braço direito’ de facção criminosa que agia na divisa de Itaquá

Um suspeito apontado como ‘braço direito’ de uma ramificação de uma facção criminosa paulista foi preso nesta quinta-feira (7) em Itaquaquecetuba. Ele foi detido numa casa usada para a distribuição de drogas, localizada na Rua Presidente Jânio da Silva Quadros, no bairro Chácara Califórnia. De acordo com o tenente-coronel do 35º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (BPM/M), Anderson Caldeira, a quadrilha de narcotraficantes tem intensificado as atividades na divisa, principalmente na cidade itaquaquecetubense.

Além do suspeito, a polícia prendeu outro homem. A idade e o histórico criminal dos detidos ainda não foram divulgados. As prisões são resultado de uma denúncia anônima. Segundo Caldeira, o bando está sendo monitorado há um determinado tempo, já que o grupo criminoso reforçou as atividades da venda de entorpecentes na divisa de Itaquá. A atuação dos bandidos ocorre nos bairros Canaã, Califórnia e Pimentas, em Guarulhos

Quando foram realizar a batida policial ao imóvel, os policiais flagraram um individuo tentando fugir pulando o telhado. Ele, inclusive, arremessou uma sacola para o alto, com o objetivo de que não fossem localizadas as drogas. “Eles estavam numa casa bomba. Este termo é utilizado para denominar locais em que os traficantes guardam e a partir daí distribuem drogas”, explicou Caldeira.

O tenente-coronel disse que a polícia deve intensificar as ações contra esta quadrilha de traficantes na região. E que a contagem total das drogas e dinheiro apreendidos deve ser divulgada no final da tarde desta quinta. “Para está ocorrência precisamos ir em duas equipes. Os cabos Marcílio, Simões e Toledo prestaram todo apoio necessário”, finalizou Cadeira.