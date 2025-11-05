Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 05/11/2025
Polícia

Polícia prende cinco suspeitos de roubo de motos em Itaquá

Durante as duas fases da Operação "Piratas do Asfalto", nove suspeitos foram presos em Itaquaquecetuba

05 novembro 2025 - 11h22Por Da Região
Agentes cumpriram seis mandados de prisão temporária e seis de busca e apreensãoAgentes cumpriram seis mandados de prisão temporária e seis de busca e apreensão - (Foto: Divulgação/Governo de SP)

A Polícia Civil desarticulou uma associação criminosa responsável por uma série de roubos de motocicletas na região de Itaquaquecetuba. Na terça-feira (4), os agentes cumpriram seis mandados de prisão temporária e seis de busca e apreensão.

A ação faz parte da segunda fase da Operação “Piratas do Asfalto”. Ao todo, cinco suspeitos integrantes da quadrilha foram detidos. Uma moto usada em roubos foi apreendida, além de diversos capacetes, jaquetas, bonés, luvas, celulares e ferramentas usadas nos crimes.

Os casos foram registrados como captura de procurado, cumprimento de mandado de busca e apreensão e cumprimento de mandado de prisão temporária na Delegacia central de Itaquaquecetuba. A ação contou com o apoio das equipes do Grupo de Operações Especiais (GOE) e do Grupo de Resgate Tático (GRT).

Primeira fase

Durante a primeira fase da operação, deflagrada em setembro, outros quatro integrantes do bando foram presos, também em Itaquaquecetuba. Durante o cumprimento das ordens judiciais, a equipe apreendeu uma moto roubada, um simulacro de arma de fogo e cerca de R$ 4,6 mil em espécie.