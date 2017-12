Polícia prende detento beneficiado em indulto de Natal em Itaquá

A Polícia Militar prendeu neste sábado (23) um detento beneficiado por indulto de Natal. O indivíduo foi detido, no bairro Pedreiro, em Itaquaquecetuba, com um carro comprado a partir de um golpe. De acordo com a polícia, a vítima denunciou a farsa após receber multas, além de ter o nome envolvido em crimes.

O suspeito foi abordado por policiais da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam). Ele estava trafegando com um GM Celta, na Avenida Fernando Vasconcelos Rossi. Segundo a polícia, o veículo foi comprado a partir de um golpe. A polícia descobriu o crime, depois de insistir e questionar as versões que o motorista dava.

Ainda segundo a PM, o homem tem passagens na Justiça por roubo e tráfico. Agora, ele será levado à Delegacia. Ele deve ser encaminhado a um Centro de Detenção Provisória (CDP).