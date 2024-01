Polícia prende detento que não retornou ao CDP de Suzano após saída temporária

Agentes do 32° Batalhão da Polícia Militar recapturaram um foragido da Justiça, de 21 anos, que não retornou ao presídio após saída temporária de final de ano. O homem cumpria detenção por furto e foi localizado nesta terça-feira (9), no bairro Boa Vista, em Suzano.

Quando os policiais militares chegaram no endereço denunciado, o homem tentou fugir pelos fundos da residência pulando o muro. Os agentes montaram um cerco para efetuar a prisão.

O indivíduo foi encaminhado para o Distrito Policial depois foi levado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).