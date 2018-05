Polícia prende dois após perseguição em Itaquá

Policiais Militares (PMs) detiveram dois homens nesse sábado (12) durante perseguição policial. Outros dois indivíduos fugiram. A ação aconteceu na Estrada Valter da Silva Costa, na Vila Sônia, em Itaquaquecetuba.

De acordo com a polícia, o veículo dos bandidos foi roubado em São Miguel Paulista, Zona Leste de São Paulo. A quadrilha fugiu pela Rodovia Marechal Tito (SP-66). No percurso, passaram por um radar inteligente, que acusou a possível rota de fuga.

Por isto, os policiais do 35º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (BPM/M) fizeram cerco pela região. Entre as viaturas empenhadas na ação, uma delas foi Vila Sônia. O bairro é um dos que fazem divisa com a Zona Leste.

Ainda segundo a PM, o carro roubado passou por eles. Houve perseguição. Os quatro bandidos tentaram abandonar o veículo e correr pela linha férrea, sobretudo, foram seguidos e dois alcançados. Buscas foram feitas, mas os foragidos sumiram.

A ocorrência foi registrada na Delegacia Central da cidade.