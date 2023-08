Polícia prende dois após roubo de pedágio em Guararema

A Polícia Militar prendeu dois homens suspeitos de praticarem roubos ao pedágio da Rodovia Carvalho Pinto, em Guararema. A prisão foi realizada na quarta-feira (16), após um dos suspeitos entregar o outro.

De acordo com as informações da Polícia Militar, agentes tinham informações de que um homem poderia estar praticando os assaltos à praça e foram até a residência do homem.

O suspeito atendeu e, ao ser questionado sobre os roubos, disse que o autor seria outro homem e que sabia onde encontrá-lo.

A Polícia foi até a casa do segundo indivíduo, que fica na Rua Mato Grosso, no bairro Chácaras Guanabara, em Guararema, e encontrou o suspeito usando as mesmas roupas que usava quando cometeu o roubo na madrugada de quarta-feira.

Aos policiais, ele confessou o crime e disse que já havia roubado o pedágio no último dia 11. A bicicleta usada na fuga do local do roubo também foi localizada.

Segundo a Polícia Militar, o primeiro homem abordado tinha um mandado de prisão preventiva em aberto. Ambos foram levados para a Delegacia de Guararema, onde permaneceram presos. A dupla também é suspeita de praticar diversos roubos nas regiões de Guararema e Santa Isabel.