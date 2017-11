Polícia prende dois e apreende drogas, dinheiro e colete balístico

Ao todo, 1,5 mil pinos de cocaína, 1,1 mil pedras de crack, R$ 4,8 mil, balanças de precisão, anotações com a contabilidade do tráfico de drogas e um colete balístico. As drogas e os objetos foram apreendidos depois de uma perseguição nesta sexta-feira (17), na Rua Itapetininga, no Jardim Pinheirinho, em Itaquaquecetuba. Além disso, a ocorrência teve a prisão de dois suspeitos.

Segundo a Polícia Militar (PM), a ação se iniciou depois que dois indivíduos tentaram fugir em alta velocidade numa moto. Os PMs perseguiram a dupla, que carregavam duas mochilas. A fuga não durou muito tempo. A Polícia conseguiu alcançá-los e, na abordagem, encontraram farta quantidade de drogas, dinheiro e anotações do crime organizado.

À PM, um dos suspeitos disse que fugiu, pois viu várias viaturas e, inclusive, o helicóptero Águia sobrevoando a região. Assim, ele teria retirado as drogas da residência para colocá-las num local mais escondido.

Ainda segundo a PM, o suspeito que confessou o transporte das drogas passou por uma audiência de custódia nesta semana. Ele teria sido preso em flagrante pelo mesmo crime no qual foi flagrado nesta sexta. Os policiais também disseram que os dois detidos são gerente do narcotráfico e o vendedor.