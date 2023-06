Polícia prende dois e liberta mulher grávida de sequestro-relâmpago em Poá

A Polícia Militar prendeu dois homens suspeitos de terem sequestrado e roubado um carro com uma mulher gestante e o colega de trabalho dela. O caso aconteceu nesta sexta-feira (2), em Poá.

Segundo as informações da Polícia Militar, as vítimas sofreram um sequestro-relâmpago. O carro que foi roubado pelos suspeitos foi visto por policiais militares na Rodovia João Afonso de Souza Castellano, na altura da rotatória do Posto Portal de Poá.

Os militares iniciaram uma perseguição que se estendeu até a Rua Uruana, no Jardim Violeta, próximo à divisa de Poá com Itaquaquecetuba, quando os criminosos bateram o veículo em um muro e fugiram por uma área de mata.

Os policiais acionaram o resgate para as duas vítimas e prosseguiram com as buscas aos criminosos. Um deles saiu do matagal e foi reconhecido pelas vítimas, sendo preso em flagrante.

Em seguida, militares que estavam prestando apoio na ocorrência localizaram um Fiat Idea que teria fechando o veículo onde estavam as vítimas no momento do sequestro. Havia outro suspeito dentro do carro, que era roubado. O segundo homem também foi preso.

Um Boletim de Ocorrência foi registrado na Delegacia Central de Itaquaquecetuba. Os indivíduos permaneceram detidos.