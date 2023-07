Polícia prende dois em flagrante por roubo à loja de varejo em Santa Isabel

Um assalto à unidade de Santa Isabel da Lojas Americanas terminou com dois homens presos em flagrante pela Polícia Militar. O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (21) na Avenida da República.

A mobilização de várias viaturas da Polícia Militar foi rápida e o crime estava em andamento quando os agentes chegaram na loja. Os indivíduos estavam tentando sair do estabelecimento no momento em que policiais fizeram as primeiras buscas.

Segundo as informações da corporação, os criminosos desobedeceram a ordem de abordagem, mas acabaram sendo capturados antes de reagirem. Tudo aconteceu por volta das 10h30.

Um dos suspeitos foi revistado e, com ele, os militares encontraram uma arma de fogo com 19 munições intactas. Ambos foram algemados e, segundo a Polícia, confessaram que tentaram roubar a loja e fazer reféns e que tentariam levar produtos e valores que estavam depositados dentro do cofre do estabelecimento.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Santa Isabel. Agora, a Polícia Civil investiga se a dupla tem ligação com uma tentativa de roubo à Americas de Guarulhos em data anterior.