Polícia prende dois por envolvimento com o tráfico de drogas em Itaquá

Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar (PM) a prender duas pessoas, de 23 e 37 anos, envolvidas com o tráfico de drogas, no bairro Monte Belo, em Itaquaquecetuba. Ao todo, a ação resultou na apreensão de nove porções de maconha e 106 pinos contendo crack. Além disso, a polícia conseguiu recuperar um veículo furtado.

Os suspeitos foram detidos nesta quarta-feira (3). A dupla foi abordada entre as ruas Bebedouro e Capivari. Os PMs encontraram porções pequenas de drogas, além de um cigarro de maconha. Mas, a quantidade maior de drogas estava em um carro, próximo aos suspeitos. Uma sacola foi localizada embaixo do banco do motorista. No total, 101 pinos de crack e oito porções de maconha foram apreendidos.

Segundo a polícia, a suspeita é de que a dupla tenha pegado as drogas de um ponto de distribuição e armazenagem. Isto porque a região na qual foram detidos é conhecida pela venda intensa de entorpecentes.

Aos policiais, a dupla confirmou envolvimento com o tráfico na região. Um deles admitiu ser o responsável pela venda, enquanto o outro tinha função de observar a movimentação de pessoas, como, por exemplo, a chegada de viaturas policiais que pudessem acarretar a prisões. Este ‘olheiro’ do crime era alvo das denúncias anônimas, que resultaram nas detenções.

O caso foi registrado na delegacia central de Itaquá. Ambos suspeitos responderão pelos crimes de tráfico de drogas. Apenas foi autuado por adulteração de veículo automotor e receptação.