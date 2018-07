Polícia prende dois por envolvimento em morte de estudante em Poá

O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) prendeu nesta terça-feira (10) duas pessoas por envolvimento na morte do estudante Wesley Henrique Oliveira Dias, de 22 anos. O jovem foi assassinado durante um assalto ocorrido no dia 7 de março. De acordo com o delegado do SHPP, Rubens Ângelo, as investigações continuarão, pois nenhum dos detidos declarou ter atirado na vítima.

As prisões ocorreram na Vila Jaú e no Jardim Luciana, em Poá e Itaquaquecetuba, respectivamente. Um dos detidos estava na posse de 18 telefones celulares. Ele tentou fugir, mas foi capturado.

Segundo a investigação, o suspeito preso em Itaquá foi responsável por vender o celular da vítima. Foi a partir da localização do aparelho que a operação para prendê-los foi desencadeada.

“O envolvido em Poá tem participação direta no assalto. Ele nega, porém câmeras o puseram por lá”, explicou o delegado responsável pelo caso.

Para Ângelo, as investigações não foram concluídas. Ele busca identificar e prender o bandido que atirou no estudante. “Ambos foram presos temporariamente sob a acusação de latrocínio. No entanto, a gente vai continuar investigando, pois ainda há um lapso quanto ao atirador”.

Receptação

Além da acusação de latrocínio, o homem preso no município itaquaquecetubense, foi autuado em flagrante por receptação. Entre os 18 celulares apreendidos, estão aparelhos furtados e roubados.

Entenda o caso

O estudante Wesley Henrique Oliveira Dias, 22 anos, foi assassinado durante um assalto, na Vila Ibar, em Poá. As primeiras informações sobre o caso apontam que a vítima voltava da faculdade, quando criminosos tentaram roubá-lo.

O local onde o estudante foi morto é alvo frequente de assaltantes. No local, há uma viela que dá acesso à Estação. Portanto, pessoas a utilizam com frequência. Essa onda de roubos foi relatada por uma testemunha, que tentou salvar a vida de Dias.