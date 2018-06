Polícia prende dois por tráfico após ser chamada para atender briga

Uma discussão entre suspeitos de tráfico resultou na prisão de dois deles, na tarde de ontem, em Suzano. De acordo com a Polícia Militar (PM), equipes foram deslocadas para atender à ocorrência de uma briga na Vila Figueira. Ao chegar no local, constatou-se que se tratava de um comércio ilícito de drogas. Foram encontraram 2.834 eppendorfs de cocaína e crack no quarto de um dos homens envolvidos.

O desentendimento aconteceu Rua Roberto Davi, na Vila Figueira, por volta das 15h40 na sexta-feira (22). A briga teria acontecido entre um ajudante, de 26 anos, e uma mulher não identificada. A jovem não estava mais no local quando os policias chegaram, mas a suspeita é de que a discussão tenha ocorrido porque ela consumiu as drogas ao invés de vendê-las. Uma terceira pessoa, um rapaz de 25 anos, foi chamado para tentar apaziguar a situação.

Ao chegar no endereço e se deparar com os dois homens, a polícia encontrou com o ajudante um molho de chaves, um aparelho de telefone celular e uma página de caderno contendo anotações sobre o comércio e controle de vendas de entorpecentes. Já com o outro rapaz havia também um aparelho de telefone celular e um molho de chaves.

Encaminhados a casa onde moram, na Fazenda Viaduto, os policiais acharam 2.834 eppendorfs contendo cocaína e crack. As drogas estavam guardadas em sacolas, localizadas em pontos distintos do quarto alugado pelo ajudante. Na casa do segundo rapaz, proprietário do imóvel, nada de ilícito foi encontrado. As equipes do Canil foram solicitadas, mas nenhum outro material foi constado na área.