Polícia prende suspeitos de assaltar perfumaria e roubar carro no Jardim Colorado

A Polícia Militar (PM) interrompeu uma série de roubos que seria praticada por dois suspeitos, de 17 e 18 anos, no Jardim Colorado, em Suzano. Os policiais conseguiram recuperar um carro roubado e R$ 150, além de apreender um revólver calibre 22 e oito munições. De acordo com a Polícia, a dupla tem passagens na Justiça por tráfico de drogas e roubo.

Os roubos e as prisões ocorreram na noite desta terça-feira (31). Primeiro, os suspeitos teriam conseguido dominar e roubar um carro. Em seguida, a dupla saiu em busca de um novo alvo. O local escolhido se tratava de uma perfumaria, localizada na Rua Jeca Tatu, no Jardim Colorado.

Na ação, os suspeitos roubaram do comércio R$ 150. Quando iam fugir, a população do bairro tentou impedi-los. Nesta tentativa, um dos assaltantes acabou deixando o revólver cair no chão. A fuga foi frustrada, principalmente porque uma viatura da Polícia Militar (PM) passava pelo local e conseguiu detê-los.

Segundo a Polícia, a suspeita é de que a dupla daria, a partir deste segundo roubo, andamento a uma série de crimes pela região. Agora, os suspeitos foram autuados por ato-infracional de roubo e roubo em flagrante.