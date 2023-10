Polícia prende dupla por organização criminosa e lavagem de dinheiro em Mogi

Dois homens, de 22 e 23 anos, foram presos em flagrante pela Polícia Militar por lavagem de dinheiro e associação criminosa na noite de segunda-feira (9) em uma agência bancária que fica na Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, no Centro de Mogi das Cruzes.

De acordo com as informações do Boletim de Ocorrência, ambos integravam uma quadrilha de estelionatários que possui "informações privilegiadas" de contas bancárias. Um diálogo suspeito entre os dois homens dentro do banco foi informado à Polícia Militar por um denunciante anônimo.

Em buscas, os policiais localizaram os dois homens com quase R$ 5 mil e U$$ 720 que teriam sido retirados da conta de um dos indiciados. Ambos foram levados para a delegacia. Segundo a Polícia Militar, eles confessaram fazer parte de uma quadrilha que operava realizando saques de cartões de pessoas falecidas.

O caso foi registrado como associação criminosa e lavagem de dinheiro na Central de Polícia Judiciária de Mogi das Cruzes e segue sendo investigado.