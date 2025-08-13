Polícia prende dupla suspeita de roubar caminhão e captura procurado em Suzano

A Polícia Militar prendeu, em Suzano, uma dupla suspeita de roubar um caminhão. Na mesma ação, foi capturada a vítima do roubo, que era procurada pela Justiça por embriaguez ao volante. As detenções foram feitas na noite desta terça-feira (12).

De acordo com as informações da polícia, os agentes receberam um chamado de roubo de caminhão com retenção de vítima. A informação era de que três suspeitos retiraram os ocupantes do veículo e os colocaram em outro automóvel. O caminhão foi encontrado abandonado depois.

Os policiais viram um veículo com características parecidas com o carro usado no crime. Um dos ocupantes fugiu a pé e os outros dois foram detidos. Dentro do automóvel foi encontrado um celular, que pertencia à vítima.

Os agentes encontraram a vítima e, após pesquisa, foi constatado que se tratava de um procurado por embriaguez ao volante, que tinha uma mandado de prisão expedido em outro Estado.

O trio foi detido e conduzido, assim como o caminhão e o veículo, à Delegacia Central de Suzano. Os dois suspeitos foram reconhecidos pela vítima como os autores do roubo.