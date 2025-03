Polícia prende, em Mogi, suspeito de aplicar golpe em idosa no RS; vítima teve prejuzío de R$ 80 mil

Uma operação da Delegacia de São Sepé-RS, com apoio da Polícia Civil de São Paulo, prendeu uma pessoa em Mogi das Cruzes, nesta quarta-feira (19). A ação faz parte da Operação Scammer, da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, contra um grupo de estelionatários, que praticavam o golpe da falsa central de atendimento. Uma das vítimas, uma idosa de 75 anos, moradora do município gaúcho, teve um prejuízo de R$ 80 mil.

Além de Mogi das Cruzes, foram cumpridos mandados em Poá, São Paulo, Mongaguá e Praia Grande. No total, foram 28 mandados judiciais, sendo oito de prisão temporária e 20 de busca e apreensão. Até o momento, quatro pessoas foram presas: duas na Capital, uma em Mongaguá, além de uma pessoa em Mogi.

O golpe

De acordo com informações da Polícia Civil, os criminosos ligam para o alvo e se identificam como funcionários de um banco. Eles alegam que foram realizadas transações no cartão de crédito da vítima. Os criminosos solicitam informações da conta da vítima para prosseguirem com o atendimento. Por sua vez, a vítima fornece informações aos golpistas. Na sequência, eles instalam um aplicativo de acesso remoto no celular das vítimas e realizam transações bancárias.

Investigação

A investigação foi iniciada em agosto de 2024. A polícia conseguiu identificar os integrantes do grupo criminoso, que eram de São Paulo. Uma das vítimas teve um prejuízo de R$ 80 mil. Foram, aproximadamente, sete meses de investigação. Telefones celulares, cartões bancários e máquinas de cartões foram apreendidos. Os presos deverão responder pelo crime de estelionato.

