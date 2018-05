Polícia prende feirante e apreende espingardas em barraca em Itaquá

Um feirante foi preso com duas espingardas durante a tarde desta segunda-feira (21) em Itaquaquecetuba. As armas de grosso calibre foram encontradas após denúncia anônima.

Segundo a Polícia Militar (PM), o alvo da denúncia era uma barraca de frutas instalada na Estrada de Santa Isabel. À princípio, as informações davam conta de que havia um homem armado no local.

Por isto, o tenente-coronel, Anderson Caldeira, o sargento Souza Reis e o soldado Bernardes foram verificar. “Com a indagação, o responsável admitiu ter duas armas. Tratam-se de duas espingardas de grosso calibre e munições”, explicou Caldeira.

Uma das armas é uma espingarda calibre 12. A outra é uma carabina Winchester. Esse modelo foi um dos mais usados no mundo, inclusive sendo a mais utilizada nos Estados Unidos em meados do século 19.

De acordo com a PM, o feirante será indiciado por porte ilegal de arma e munição de uso restrito. A ocorrência será apresentada no 1 Distrito Policial (DP) do Jardim Caiuby.