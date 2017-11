Polícia prende funcionário de pátio de veículos por suspeita de desvio de acessórios

A Polícia Civil prendeu um funcionário do pátio de veículos de Itaquaquecetuba. A suspeita é de que o homem seja o responsável por furtar peças e acessórios automotivos de carros apreendidos. Na casa dele, os investigadores encontraram uma pistola calibre 380, pneus, caixas de som, módulos, entre outros itens. Segundo o delegado Francisco Del Poente, as investigações prosseguirão para identificar e prender o receptador dos objetos furtados.

Del Poente explica que o esquema passou a ser investigado, depois que donos de carros recolhidos no pátio denunciaram o sumiço de específicas peças automotivas. Ao longo da investigação, a Polícia começou a suspeitar do envolvimento de funcionários. Depois de confirmada a hipótese, os policiais pediram à Justiça que expedisse um mandado de busca e apreensão.

O documento foi aceito e expedido nesta terça-feira (7) pela 1ª Vara Criminal do Fórum da cidade. Quando chegaram à casa do suspeito, localizada na Vila Ercília, os investigadores encontraram acessórios de veículos, dentre eles, pneus e rodas, sons automotivos e módulos. Além de pistola sem munição. Segundo a Polícia, a arma pertence ao pai do suspeito, que é policial militar aposentado.

O delegado também contou que o funcionário do pátio negou ter furtado as peças. Inclusive dizendo que os objetos encontrados são remanescentes de carros que teria vendido. “Ele foi preso em flagrante pela posse da pistola. Os policiais viram acessório a acessório, mas não encontraram identificações que pudessem apontar ser dos veículos do pátio.

Ainda segundo a Polícia, uma fiança no valor de R$ 937 foi arbitrada. O caso foi registrado na Delegacia Central de Itaquá.