Polícia prende homem apontado como autor de roubo a minimercado no Parque Maria Helena, em Suzano

A Polícia Militar prendeu um homem apontado como autor de um roubo a um minimercado ocorrido na Rua Albert Fink, no Parque Maria Helena, em Suzano. A prisão aconteceu na madrugada desta quinta-feira (6), horas após o crime.

Segundo a Polícia, o homem estava acompanhado por um comparsa quando ingressou no mercadinho. Eles anunciaram o roubo e, simulando estarem armados, pegaram dinheiro, cigarros e um aparelho de telefone celular. Em seguida, fugiram em um Fiat/Siena preto.

Após o roubo, a vítima acionou o 190 e informou as características dos ladrões, além de fornecer acesso dos policiais às imagens captadas pelo sistema de segurança.

Com as informações, policiais do 32° Batalhão de Polícia Militar passaram a patrulhar a região em busca dos autores, até que se depararam com o automóvel transitando na Avenida João Batista Fitipaldi.

Havia três indivíduos no carro. Durante as buscas ao condutor e ao veículo, os militares encontraram parte dos valores roubados do comércio e, ao consultarem os antecedentes criminais, constataram que o ladrão estava foragido do sistema prisional por tráfico de drogas, além de apresentar as mesmas roupas captadas pelas câmeras de segurança durante sua participação no roubo ao estabelecimento comercial.

O condutor do veículo, identificado nas imagens, permaneceu preso depois de ser elaborado o Boletim de Ocorrência. O caso foi registrado como roubo e captura de procurado. Os demais ocupantes do veículo foram ouvidos e liberados. Já o carro, permaneceu apreendido para exames periciais.