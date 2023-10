Polícia prende homem e apreende carga de café roubada avaliada em R$ 426 mil

Um homem de 31 anos foi preso em flagrante pela Polícia levando uma carga de café roubada avaliada em R$ 426,1 mil reais em um acesso da Rodovia Carvalho Pinto, no bairro Lambari, em Guararema. A prisão foi realizada na noite de segunda-feira (2).

Segundo as informações do Boletim de Ocorrência, a carga seria de um caminhoneiro de 33 anos que havia sido sequestrado e estava em poder de criminosos enquanto o homem fugia com a carga.

Policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando viram um caminhão trator acoplado a um semi-reboque pela via. Em abordagem, segundo a Polícia, o motorista já desceu confessando que estava levando a carga roubada para Jacareí em troca de R$ 2 mil.

Na cabine do caminhão, os policiais encontraram um dispositivo eletrônico conhecido como “capetinha”, utilizado para desbloqueio de sinal.

O veículo e o suspeito foram levados para a delegacia. Lá, os policiais civis que registravam a ocorrência foram informados de que a vítima havia sido libertada do sequestro por volta da 1h30 desta terça-feira (3).

O caso foi registrado como roubo, sequestro com emprego de arma de fogo e localização e apreensão de veículo na Delegacia de Guararema.