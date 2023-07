Polícia prende homem por receptação no Miguel Badra

A Polícia Militar prendeu, neste final de semana, um homem por receptação e adulteração de sinal identificador veicular em Suzano.

Os militares tinham informações de que o automóvel circulava na região do Miguel Badra. Segundo a Polícia, as buscas terminaram na Avenida Miguel Badra no, por vota das 19h50 da última sexta-feira (7), quando o carro foi abordado por uma patrulha da Polícia Militar.

O veículo estava com placas de outro automóvel. Porém, quando os policiais pesquisaram os números de motor e chassi, constataram tratar- se de um veículo furtado em Mauá em dezembro de 2021.

O condutor alegou aos policiais que adquiriu o automóvel por meio de um site de vendas no ano passado por R$ 28 mil, de forma parcelada, e que não possuía os documentos da transação por conta de uma exigência do vendedor, que só os entregaria depois de o débito ser quitado.

Alegou ainda que possuía os comprovantes de pagamento realizados via PIX.

O condutor permaneceu preso depois de ser autuado por receptação e adulteração de sinal identificador veicular. O veículo ficou apreendido à disposição da empresa de seguros para restituição.