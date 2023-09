Polícia prende homem, recupera carro e apreende armas falsas em Suzano

A Polícia Militar de Suzano prendeu um homem acusado de receptação, recuperou um veículo e apreendeu duas armas falsas na noite de segunda-feira (19) em Suzano.

Tudo aconteceu por volta das 22h30. Policiais Militares do 32° Batalhão realizaram a prisão em uma das vielas que ficam situadas na Rua Germano Fiamini, no Jardim Cacique. Minutos antes, segundo a Polícia Militar, as patrulhas receberam a informação sobre o roubo de um GM Celta por dois infratores portando armas de fogo.

Os policiais fizeram contato com a vítima, uma recepcionista de 37 anos, que forneceu os dados para localizar seu celular. Os policiais então foram deslocados ao endereço indicado e lá surpreenderam um homem portando alguns objetos, inclusive o aparelho roubado.

Quando perguntado, alegou que dois indivíduos, um deles seu vizinho, haviam abandonado ferramentas e eletrônicos espalhados em frente sua residência dizendo que "só iria dispensar um carro e já voltava". Ele começou a recolher tudo por conta da chuva e foi abordado.

Enquanto o suspeito era abordado, outras equipes da Polícia Militar identificaram o automóvel ocupado por dois infratores que conseguiram fugir, deixando para trás aparelhos de telefones celulares e dois simulacros de arma de fogo. Um dos aparelhos encontrados pertencia a uma auxiliar de limpeza de 50 anos.

O infrator abordado de posse dos objetos permaneceu preso por receptação. Os objetos e eletrônicos foram apreendidos.