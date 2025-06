Polícia prende homens e apreende menor por suspeita de associação criminosa e roubos em Itaquá

A Operação Dementus, deflagrada na manhã desta terça-feira (3) em Itaquaquecetuba, teve como objetivo desarticular uma quadrilha envolvida em crimes graves, como sequestro com extorsão, roubo com violência, formação de associação criminosa e corrupção de menores. A ação resultou no cumprimento de cinco mandados de prisão temporária, oito de busca domiciliar e na apreensão de um menor envolvido.

Essa atuação foi motivada por dois delitos consecutivos registrados em 13 de maio, sendo eles um sequestro com fins de extorsão e um roubo, ambos cometidos com o mesmo modo de agir, no mesmo local e horário, o que indicava a ação coordenada de uma quadrilha. Em reconhecimento fotográfico, as vítimas identificaram os mesmos suspeitos, reforçando a suspeita de atuação de uma associação criminosa na região.

Além disso, uma das vítimas do sequestro apresentou extratos e comprovantes de transferências bancárias realizadas durante o período em que esteve em cativeiro. Com esses dados, a polícia conseguiu identificar o responsável por receber os valores, o chamado "laranja" financeiro do grupo. Até o momento, já foram registrados ao menos quatro boletins de ocorrência vinculados à quadrilha, número que pode aumentar conforme o avanço das investigações.

No dia da Operação, a polícia cumpriu oito mandados de busca e apreensão domiciliar, cinco mandados de prisão temporária e um mandado de busca e apreensão de menor infrator. As ações aconteceram em Itaquaquecetuba, Guarulhos e no Itaim Paulista, em São Paulo.