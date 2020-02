Polícia prende homens por roubar celulares e veículo no Jardim Margarida

A Polícia Militar prendeu em flagrante homens por roubarem telefones celulares e um veículo em Itaim Paulista. Os homens foram encaminhados ao DP central de Ferraz de Vasconcelos, onde estão à disposição da Justiça.

Segundo o Copom, um veículo modelo Pálio, na cor prata, roubou civis em Itaim Paulista. Em ronda pelas ruas do bairro Vila Santa Margarida, em Ferraz, os policiais encontraram o carro na Rua Antônio de Melo Bueno. Durante revista ao automóvel foi encontrado nove aparelhos celulares. Pelo chassi do veículo, os policiais confirmaram que o mesmo foi furtado em dezembro - o carro estava com a placa trocada.

Os homens foram encaminhados ao DP cental de Ferraz onde seis vítimas dos roubos compareceram e identificaram os homens como os responsáveis pelas ações, o que resultou em prisão em flagrante.

Os objetos foram restituidos aos donos e o veículo entregue ao proprietário.