Polícia prende homens por suspeita de ligação com o narcotráfico no Distrito de Palmeiras De acordo com investigadores do 1° Distrito Policial (DP), os suspeitos atuavam como olheiro e traficante

Por Marcus Pontes - de Suzano 12 JUN 2019 - 08h01

Porções de drogas e dinheiro foram apreendidos durante ação Foto: Polícia Civil/Divulgação Uma denúncia ajudou investigadores do 1° Distrito Policial (DP) de Palmeiras a prenderem nessa terça-feira, 11, duas pessoas por suspeita de ligação com o narcotráfico. A investigação descobriu que a dupla agia como 'olheiro' - quando um indivíduo atua verificando e avisando a chegada da polícia e traficante. Na ação, os policiais recolheram 138 pinos contendo cocaína, 48 sacos plásticos contendo maconha e R$ 64. Investigadores do distrito receberam notícias de que suspeitos estariam agindo, às margens da linha férrea, no final da Rua dos Pássaros, Distrito de Palmeiras. Foi então que policiais seguiram ao local e encontraram a dupla. Na ocasião da abordagem, porções de drogas foram localizadas. O segundo indíviduo confirmou relatos de que tinha como função de 'olheiro' para o narcotráfico. Os homens foram encaminhados ao distrito policial. O caso foi registrado como tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Leia Também