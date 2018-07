Polícia prende homens suspeitos de desmancharem veículos em Ferraz

Dois homens, de 22 e 30 anos, foram presos por suspeita de pertencerem a um grupo que desmanchava veículos, em Ferraz de Vasconcelos. As detenções foram por acaso, já que a dupla teria ficado com medo de uma viatura policial e abandonado o carro no qual estavam no meio da rua. A ação aconteceu no último sábado, dia 7.

Após abandonarem o veículo, os homens tentaram fugir a pé. A fuga, porém, foi encerrada na Rua Tucanos, no Jardim Figueiredo. De acordo com a PM, a dupla logo confessou que agia na desmontagem de carros roubados, e que não tinham qualquer ligação aos roubos.

Os PMs verificaram e descobriram que o GM Spin, que os suspeitos estavam, tinha sido roubado no bairro Pari, na região central de São Paulo. Além disso, os suspeitos levaram-os até um endereço. Lá, foi encontrado GM Chevette, que armazenava ferramentas para desmontar carros.

Os homens foram presos por receptação. Os itens usados para desmontar os veículos foram apreendidos.