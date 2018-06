Polícia prende homens suspeitos de executarem desempregado com 12 tiros

O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes prendeu nesta quarta-feira (6) dois homens responsáveis por executar, em agosto do ano passado, o desempregado Bruno Rodrigo Baptista, de 28 anos. À época, a vítima foi atingida 12 vezes. O corpo foi encontrado no Jardim das Bandeiras, no município mogiano. De acordo com o delegado Rubens Ângelo, responsável pelo caso, a motivação para a morte violenta seria discordâncias quanto a uma negociação de armas de fogo e cavalos. A Justiça emitiu mandado de prisão temporária de 30 dias contra a dupla.

Além das prisões, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão em imóveis ligados aos suspeitos. A intenção era a de localizar as armas usadas durante a execução, que não foram encontradas. A dupla foi encontrada em endereços no Distrito de Cesar de Souza.

Dois ataques

Três meses antes ao assassinato, Baptista sofreu um ataque a tiros. Na ocasião, ele foi atingido quatro vezes, mas foi socorrido e sobreviveu. “Os autores do primeiro atentado são justamente os homens detidos hoje (quarta-feira)”, frisou o delegado.

Para Ângelo, a participação de outras delegacias foi fundamental para desvendar o crime. “Após trabalho incessante, descobrimos os responsáveis. Sobretudo, a gente o apoio de policiais do 3º DP (distrito policial) de César de Souza; do Garra (Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos); e a Delegacia do Idoso”.