Polícia prende homens suspeitos de roubarem Lojas Americanas em Ferraz

Dois homens, de 33 e 34 anos, foram presos pela Polícia Militar (PM). A dupla é apontada como autores de um assalto as Lojas Americanas, no Centro de Ferraz de Vasconcelos. De acordo com a polícia, os suspeitos foram detidos após cerco policial, no cruzamento da Avenida Brasil e a Rua Floriano Peixoto. Ao todo, os policiais conseguiram recuperar a carga de celulares, que está avaliada em R$ 23 mil.

Segundo a polícia, a ocorrência aconteceu no último sábado (3). O roubo foi comunicado ao Centro de Operações da Polícia Militar (Copom). As informações apontavam que os assaltantes teriam fugido em um VW Fox, sentido a Guaianazes, Zona Leste da Capital.

Apenas dois suspeitos foram encontrados. Um terceiro criminoso conseguiu fugir. Quanto ao crime, a dupla disse que a intenção era o de vender os celulares para poder comprar mais drogas.

O caso foi apresentado na Delegacia Central.