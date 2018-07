Polícia prende integrantes de quadrilha especializada em furtos de carros de luxo

Policiais civis de Mogi das Cruzes prenderam oito pessoas de uma quadrilha especializada em furtos a carros de luxo durante a manhã desta quinta-feira (5). O grupo agia em São Paulo e no Alto Tietê. Em um dos casos mais emblemáticos cometido pelos bandidos, 16 veículos de alto padrão foram furtados de uma só vez numa locadora da Capital - a ação foi semelhante a estória do filme '60 segundos', o qual o ator Nicolas Cage interpreta o personagem Randall "Memphis" Raines, que precisa roubar 50 carros em apenas uma noite, para salvar o irmão.

Na região, bandidos foram presos em Suzano e Ferraz de Vasconcelos. No município suzanense, os policiais detiveram um jovem, de 21 anos, em um apartamento, localizado na Estrada Santa Mônica. Além disso, foram cumpridos mandados na Capital. De acordo com a polícia, um dos bandidos identificado está em viagem de férias pelo Estado de Pernambuco. Ele é monitorado pela polícia da região nordeste. Além das prisões, a polícia apreendeu duas armas: um revólver e uma espingarda.

As investigações que culminaram na identificação do grupo criminoso foi iniciada há três meses, após o furto de uma caminhonete no bairro Alto do Ipiranga, em Mogi das Cruzes. A polícia identificou o carro usado pelos criminosos. Foi a partir daí que elos com crimes na região e, também, na Capital foram descobertos.

De acordo com o delegado Alexandre Batalha, responsável pelo caso, a operação foi denominada como '4X4', em alusão à preferência dos veículos furtados pela quadrilha. Por dia, segundo a polícia, em média, os bandidos furtavam cerca de 10 veículos. "A maior parte dos furtos eram de caminhonetes, uma boa parte do modelo Mitsubishi L200".

O delegado destacou que, entre os detidos, estão donos de desmanches e receptadores. "Eles agiam, com muita agilidade. Para se ter uma ideia, demoravam em torno de 30 minutos para retirar todas as peças. Inclusive, tinham a participação de menores de idade, que tinham funções de monitorar a possível chegada de viaturas policiais", explicou.

Para Alexandre, o caso não foi encerrado. Há ainda outros membros do grupo criminoso, que não foram identificados. "Continuaremos, pois pretendemos desmantelar toda a quadrilha. E, desta forma, poderemos ter noção a quantos crimes eles praticaram no Estado", finalizou.